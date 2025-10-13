El gremio docente de paro en paro. Adosac: congreso, adhesión al paro nacional y posible paro provincial

- Publicidad -

ADOSAC adhiere al paro docente decretado por la CTERA para mañana martes 14, a pesar de que la organización nacional nunca o muy pocas veces apoyó expresamente la lucha docente en Santa Cruz.

Hoy se lleva a cabo un nuevo Congreso docente en El Calafate, en el cual surgirán las medidas que el gremio docente va a implementar en los próximos días, donde priman todas las reivindicaciones que el sector viene poniendo en la mesa especialmente el tema salarial que tras cada reunión paritaria no alcanza a cerrar en un acuerdo común.

Las críticas que se levantan desde los sectores sociales en cuanto a la Educación provincial, es la falta de responsabilidad que tiene el gobierno y el gremio por cuanto los paros docentes obedecen a tantas cuestiones multicausales que siempre dan motivos para aplicar medidas de fuerza. Respecto al gobierno provincial, le cabe la responsabilidad de hacer una paritaria salarial acorde y cumplir con el mantenimiento de los establecimientos escolares, por cuyas falencias, hay muchas escuelas públicas que no pueden dar clases normalmente desde hace dos años. (Agencia OPI Santa Cruz)