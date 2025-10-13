La Argentina se redujo tanto que el horizonte del gobierno nacional es el 26 de octubre; después, la incertidumbre total

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En la Argentina de la histórica mirada cortoplacista, hemos llegado al paroxismo en política: el gobierno nacional apuesta todas las expectativas (y los recursos) a ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre, es decir, el futuro del país se achicó tanto, que los argentinos vivimos horas de incertidumbre inéditas que en otras épocas de la historia reciente cada día nos obligaba a persignarnos al borde de la cama antes de calzar los zapatos para salir a la calle.

La toma de créditos del FMI, que en principio le iban a servir a Milei para enderezar la economía, el increíble ajuste que aplica el presidente para controlar el déficit a costa de la salud pública, los jubilados y los discapacitados, la pobreza y la desocupación y este “rescate” de Trump por 20 mil millones de dólares, solo para que LLA reafirme su rumbo y lleve “tranquilidad” al mercado, es una desesperante acción política por asirse a un cabo que le ayude al gobierno a mantener la cabeza fuera del agua, al menos hasta fin de mes. Después, Dios proveerá… a los argentinos, porque la casta política seguirá sumando patrimonio con sus inmejorables ganancias en los negocios financieros que hacen con las diferencias de divisas, la timba financiera y los negocios espurios de los Menem, Caputo y los clanes familiares que se disputan los dineros públicos, como lo han hecho otros, antes de hoy.

Es decir, los argentinos hemos reducido tanto nuestras esperanzas y expectativas de crecer y proyectarnos, que 13 días parecen meses y los dos años que le restan a la gestión de Javier Milei parece un viaje al futuro en el viejo Lorean de Emmett Brown. Esto nos acota la esperanza argentina a dos semanas y después… el vacío. Tenemos un gobierno que tiene todo a mano y la gobernabilidad se le escurre entre los dedos como el agua.

Se inaugura “La Argentina corta”, el país coyuntural, en definitiva, la argentina sin futuro. Y no es nuevo esto de vivir “al día”, el problema es que en diciembre del 2023 el votante optó para desvincular aquellos personajes que hundieron al país por una nueva esperanza.

Esa esperanza social y política en el país, hoy está en duda, por yerros propios de un gobierno soberbio y sin práctica, negligente, obtuso y sin solidaridad ni empatía, que ahora nos mete a todos los argentinos en un proyecto de vida social, económica y política, por escasos 13 días.

El lunes 28 es una entelequia y 47 millones tienen la fe puesta en un plazo fijo que se vence en pocos días más. (Agencia OPI Santa Cruz)