Culminó el Operativo Invierno 2025 sin accidentes fatales

(OPI TdF) – El Comité de Emergencia Provincial de Tierra del Fuego informó que concluyó el Operativo Invierno 2025 donde no se registraron accidentes fatales y hubo una baja de accidentes durante la temporada.

Según la información se señala que, en 2022, el año con más siniestros contabilizados se registraron 139 accidentes, en 2025 sólo se registraron 37, donde el 40,5% fueron de “tipo vuelco“, siendo las condiciones de la calzada con hielo y nieve un factor determinante.

Las estadísticas de este año señalan que hubo “un balance positivo en comparación con años anteriores, logrando como objetivo cero víctimas fatales durante el período invernal (mayo a septiembre). Esto se debe a varios factores como la efectividad en la difusión de las medidas preventivas, las respuestas coordinadas con los distintos organismos y la colaboración de la comunidad y los usuarios de las rutas”.

El secretario de Protección Civil, Pedro Franco sostuvo que “hubo medidas preventivas como las alertas tempranas, estado de transitabilidad de las rutas, controles preventivos y aleatorios en diferentes sectores y horarios, además de una aceptación de los usuarios respecto de medidas preventivas de seguridad, en particular el uso de cubiertas homologadas para el invierno”.

Según los datos del Observatorio Vial elaborados a partir del Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial SIGIVIS/ANSV, en el tramo de la Ruta Nacional N°3, entre los meses de mayo a septiembre, se registró un total de 37 siniestros durante el Operativo Invierno Seguro 2025.

Los mayores accidentes se registraron en julio, con 13 siniestros. (Agencia OPI Tierra del Fuego)