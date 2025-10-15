La pobreza baja pero caen los ingresos en los estratos más bajos

- Publicidad -

Un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) estimó que la pobreza en Argentina alcanzó el 30,7% y la indigencia el 7,1% durante el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2025. La proyección, elaborada por el economista Martín González Rozada, sugiere que sobre una base de 29.7 millones de personas urbanas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, aproximadamente 9.2 millones de individuos viven en hogares pobres. La metodología del estudio se basa en la comparación entre los ingresos totales familiares y el costo de la canasta básica total (CBT).

La caída registrada en el indicador se explica, según el documento, porque los ingresos de los hogares crecieron a un ritmo superior al de las canastas básicas. Específicamente, la proyección del ingreso total familiar (ITF) para el semestre de referencia arrojó un incremento interanual del 64,8%, mientras que la canasta básica total promedio para la región del Gran Buenos Aires (GBA) se estimó en $368,720 por adulto equivalente, lo que representa un aumento interanual del 27,6%. El reporte de la UTDT detalla que la tasa de pobreza proyectada fue del 31,2% para el segundo trimestre de 2025 y del 30,3% para el tercer trimestre.

El análisis de la UTDT señala que desde el semestre marzo-agosto de 2024 la relación entre la variación de la canasta básica y los ingresos se estabilizó, con estos últimos creciendo por encima del costo de vida básico. Para el último semestre proyectado en comparación con el período marzo-agosto de 2025, la variación de la canasta básica total fue del 1,13%, mientras que la variación de la suma del ingreso total familiar fue del 4,29%, consolidando la tendencia que fundamenta la baja en la medición general de pobreza.

- Publicidad -

Sin embargo, el mismo informe presenta datos que matizan el resultado general al observar los segmentos de menores recursos. Al comparar el último semestre proyectado con el período inmediato anterior de marzo-agosto de 2025, el estudio muestra que la variación de la suma del ingreso total familiar de los estratos bajos fue negativa, con una caída del 1,58%. En ese mismo lapso, la variación de la canasta básica alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, fue de un aumento del 1,06%, indicando un deterioro en el poder de compra de alimentos para este sector específico de la población. (Agencia OPI Santa Cruz)