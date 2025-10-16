A días de la elección Macri pide al Gobierno convocar al diálogo

- Publicidad -

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, solicitó públicamente al Gobierno nacional que, una vez finalizadas las elecciones legislativas del 26 de octubre, se enfoque en los esfuerzos para “construir una nueva mayoría”. A través de una carta difundida en la red social X, Macri planteó que este nuevo armado político es indispensable para sacar al país del “estancamiento” e iniciar una etapa de “crecimiento”. La comunicación del ex mandatario se produjo a doce días de los comicios, en un contexto donde también se emitió un comunicado partidario destacando las variantes electorales del PRO en los distintos distritos del país.

En su misiva dirigida al presidente Javier Milei, Macri subrayó la necesidad de que la nueva mayoría legislativa no esté compuesta únicamente por una fuerza política, sino que integre a “legisladores de todo el país que aportarán su visión”. Aclaró que presentaba su propuesta “antes de las elecciones porque, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”. En esa línea, el presidente del PRO afirmó que su partido está dispuesto a asumir el compromiso, pero reconoció que el aporte de su espacio “por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”, instando al gobierno a convocar al diálogo “con humildad y honestidad” después del 26 de octubre.

Macri fundamentó su llamado en la situación económica, reconociendo como un “gran logro” la gestión de la inflación por parte del actual gobierno. Comparó el 2,1% registrado en septiembre con el 211,4% anual que dejó la administración de Alberto Fernández, calificándolo como una “estabilidad razonable” alcanzada tras “importantes sacrificios”. Sin embargo, advirtió que habiendo alcanzado parcialmente ese objetivo, el país se encuentra en una etapa “igualmente urgente”, en la que “la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

Para materializar este objetivo, el ex presidente propuso como primera meta concreta la sanción de la ley de Presupuesto, la cual consideró el punto de partida más importante para orientar los acuerdos. “Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría”, destacó Macri, enfatizando que dicho presupuesto debe mantener “rigurosamente el equilibrio fiscal” y, al mismo tiempo, alinear las prioridades que se acuerden entre los distintos sectores políticos que conformen el nuevo espacio de poder legislativo.

De forma paralela a la carta personal de su presidente, el PRO difundió un comunicado en el que Macri destacó “el trabajo y el compromiso de los candidatos” de la agrupación en todo el territorio nacional. Afirmó que “el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio” y que sus equipos “están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas”. Finalmente, el ex mandatario subrayó que el partido mantiene su causa centrada en los “valores de la libertad, del trabajo y del esfuerzo”, y agradeció a los militantes por ser “el motor del cambio”. (Agencia OPI Santa Cruz)