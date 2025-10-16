ADOSAC corto la ruta en Chimen Aike

- Publicidad -

En una escalada del conflicto con el Ejecutivo provincial, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) endureció su plan de lucha y ejecutó un corte de la ruta nacional 3 en Chimen Aike. La medida de fuerza se enmarca en el paro de 72 horas previamente resuelto por el Congreso Provincial del gremio y responde, según el sindicato, a una decisión de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) de suspender las negociaciones laborales, acción que calificaron como un ataque al derecho a huelga que “profundiza el conflicto“.

El gremio docente fundamenta su protesta en varios reclamos centrado tanto en lo salarial como en la estabilidad laboral y las condiciones edilicias del sistema educativo. El punto más crítico denunciado por ADOSAC es la “pérdida de los 1.500 puestos laborales“, que atribuyen directamente al “ajuste del Gobierno“. En este contexto, la organización exige la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo y rechaza explícitamente cualquier intento de cierre de cargos.

En el plano económico, la demanda principal es la “Reapertura inmediata de paritarias salariales” para discutir una recomposición que consideran urgente. ADOSAC insiste en la necesidad de un “salario digno” y exige garantías para la continuidad de la Cláusula Gatillo en el año 2026, mecanismo que buscan asegurar para no perder poder adquisitivo frente a la inflación. La demanda salarial se complementa con la exigencia de mantener la recomposición lograda hasta la fecha.

- Publicidad -

Finalmente, los reclamos del sindicato se extiende a la estructura y funcionamiento del sistema educativo. El gremio reclama por “más recursos para la inclusión”, especificando la necesidad de crear y proveer más cargos y gabinetes interdisciplinarios para el correcto abordaje de los procesos de aprendizaje. A su vez, exigen una “inversión real y urgente en infraestructura” para solucionar la “grave problemática edilicia” que, aseguran, afecta a la totalidad de las escuelas de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)