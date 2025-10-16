Ataque a la Oficina Judicial: dos meses de preventiva para detenidos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La jueza Raquel Tassello dictó la prisión preventiva por un plazo de dos meses para los nueve individuos acusados por el ataque con armas de fuego contra la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La medida fue resuelta este miércoles tras una audiencia de control de detención, fundamentada en la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, así como en la gravedad del hecho ocurrido el pasado martes en el barrio Roca.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Andrea Rubio, formalizó la investigación contra José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández. La calificación legal provisoria imputada es la de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño”, en calidad de “coautores”.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de octubre a las 07:42 horas, cuando los nueve imputados arribaron a la esquina de las calles Portugal y Sámper López a bordo de una camioneta tipo furgón conducida por Casas. En el vehículo transportaban tres armas de fuego, una calibre 22 largo, una pistola Bersa y una Tauro calibre 9mm, todas cargadas y listas para su uso. El objetivo, según la fiscalía, era dar muerte a los familiares de Matías Nieves, quienes se encontraban en el lugar para asistir a la audiencia preliminar por el homicidio de este último.

- Publicidad -

La mecánica del ataque, expuesta por la fiscal Rubio, detalla que Vera, Rua y Hernández descendieron del vehículo para provocar a los familiares de Nieves. Una vez que el grupo se ubicó frente al utilitario, Miguel Ángel Arca se bajó y gatilló dos veces su arma sin que saliera un disparo, mientras que Facundo Daniel Reyna también efectuó disparos. Ambos corrieron hacia la esquina disparando en reiteradas ocasiones, y uno de los proyectiles impactó en un automóvil estacionado en las inmediaciones. Los nueve imputados fueron detenidos posteriormente sobre la calle Mitre, esquina Grecia, en una situación que la fiscalía calificó de cuasi-flagrancia. (Agencia OPI Chubut)