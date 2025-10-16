Justicia autoriza a LLA a reimprimir carteles con Santilli

- Publicidad -

La Cámara Nacional Electoral ha otorgado la autorización para la reimpresión de la cartelería electoral de La Libertad Avanza que se exhibirá en los centros de votación de la provincia de Buenos Aires. La nueva cartelería oficializará la lista encabezada por Diego Santilli como primer candidato a diputado, una información que fue confirmada por fuentes del ámbito judicial.

La decisión del tribunal se fundamentó en un dictamen favorable emitido por Ramiro González, el fiscal federal con competencia electoral. El fiscal se expidió positivamente sobre la solicitud de reimprimir los afiches informativos con la fotografía de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza, para su posterior distribución en las escuelas el próximo 26 de octubre.

El dictamen del fiscal González se basó en presentaciones realizadas por La Libertad Avanza, en las cuales la agrupación política garantizó que la nueva cartelería informativa, que formaliza el reemplazo de José Luis Espert por Santilli, puede ser impresa en un plazo de 24 horas. Esta garantía fue un factor clave para la evaluación de la viabilidad de la solicitud.

Adicionalmente, el Correo Argentino aportó una comunicación crucial al proceso, informando que se encuentra en condiciones de distribuir la nueva cartelería en los establecimientos educativos. La entidad postal asumió la responsabilidad de esta tarea, asegurando que la logística no afectará el trabajo previamente realizado por la Junta Electoral, lo que despejó las dudas sobre posibles contratiempos operativos.

Frente a los compromisos asumidos tanto por el partido político como por el organismo de distribución, el fiscal expresó en su dictamen que, dadas las condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno“. Esta conclusión resultó determinante para que la Cámara Nacional Electoral procediera con la autorización final. (Agencia OPI Santa Cruz)