Hallan helicóptero de la FACh accidentado en Aysén

La Fuerza Aérea de Chile confirmó oficialmente el hallazgo del helicóptero MH-60M Black-Hawk cuyo rastro se perdió durante el día jueves 16 de octubre en el sector de Campos de Hielo Sur, perteneciente a la región de Aysén. La aeronave fue localizada con sus cuatro tripulantes a bordo, de los cuales tres fueron encontrados con vida mientras que el cuarto resultó fallecido como consecuencia del siniestro.

La institución castrense comunicó el desenlace a través de un comunicado oficial emitido durante la mañana. En el documento, se informa que se logró ubicar la aeronave desaparecida y se detalló el estado de sus ocupantes. “La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido“, precisó el texto de la Fuerza Aérea.

Tras la localización de la máquina y la confirmación sobre la condición de la tripulación, se activaron de inmediato las operaciones de auxilio. La Fuerza Aérea de Chile detalló que se están realizando labores de rescate en la zona del accidente, para lo cual se han desplegado aeronaves y personal especializado PARASAR con el objetivo de evacuar a los sobrevivientes y recuperar el cuerpo del tripulante fallecido.

Paralelamente a las tareas operativas en el terreno, la institución ha iniciado el protocolo de asistencia a los familiares del personal involucrado. Según el comunicado, la Fuerza Aérea “se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados“. La entidad concluyó su comunicación reiterando su compromiso de recabar y entregar mayores antecedentes a la opinión pública en cuanto estos se encuentren disponibles y confirmados. (Agencia OPI Santa Cruz)