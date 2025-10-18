ADOSAC lanza paro de 72hs y marcha provincial en Río Gallegos

- Publicidad -

El sindicato ADOSAC anunció una drástica profundización de su plan de lucha tras acusar al Gobierno Provincial de romper las negociaciones. Reunido en Congreso Provincial Extraordinario este viernes 17 de octubre, el gremio docente resolvió convocar a un paro total de actividades por 72 horas para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre.

La medida de fuerza irá acompañada de una movilización provincial. Según comunicó el sindicato, el jueves 23 de octubre se llevará a cabo la Tercer Marcha Provincial Docente en la ciudad de Río Gallegos.

ADOSAC enmarcó esta decisión como una respuesta directa a las acciones del ejecutivo. El gremio afirmó que el Gobierno Provincial “suspendió de manera unilateral la subcomisión laboral el pasado jueves 16 de octubre”. El sindicato interpretó esta acción como una “falta de voluntad política para resolver el conflicto que afecta a la educación en Santa Cruz”.

- Publicidad -

El eje central del conflicto sigue siendo el salarial. ADOSAC insiste en la “necesidad urgente de una recomposición” que garantice un sueldo acorde a la Canasta Básica para todos los trabajadores de la educación. El petitorio exige la “Reapertura Inmediata de Paritarias Salariales” para discutir esta recomposición y la “continuidad de la Cláusula Gatillo en 2026“, con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Más allá del salario, los reclamos se extienden a las condiciones laborales y edilicias. El sindicato exige “mantener los puestos de trabajo” y rechaza “cualquier intento de cierre de cargos u horas o de ajuste en el sistema educativo“. Asimismo, demanda “Más Recursos para la Inclusión“, pidiendo la “creación y provisión urgente de más cargos y gabinetes interdisciplinarios” para abordar los procesos de aprendizaje.

Finalmente, el petitorio incluye la “Inversión en Infraestructura“, denunciando la “grave problemática edilicia que afecta a todas las escuelas de la provincia”. ADOSAC reiteró su postura de que “la solución al conflicto está, y siempre ha estado, en manos del gobierno provincial”, instando a las autoridades a retomar el diálogo “con propuestas serias y concretas” para poner fin a la situación en defensa de la educación pública de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)