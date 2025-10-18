El FMI baja la proyección de crecimiento al 4,5% para este año

- Publicidad -

El Fondo Monetario Internacional recomendó hoy a la Argentina “acumular reservas” para afrontar shocks cambiarios, una estrategia que contrasta con la postura sostenida por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien consideró que esa acumulación era inflacionaria. El pedido del FMI se produjo al presentar su informe en el cierre de la Asamblea Anual junto al Banco Mundial en Washington. El organismo también solicitó “esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas y advirtió que las perspectivas económicas locales “se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones en el país“, reduciendo el pronóstico de crecimiento al 4,5% este año y al 4% para 2026.

El informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales del FMI proyectó que la inflación en Argentina será de 28% a fines de 2025 y bajará al 10% a fines del año próximo. Nigel Chalk, quien reemplazará a Rodrigo Valdés —un técnico chileno que fue muy criticado por Javier Milei— como director del Departamento del Hemisferio Occidental desde el 27 de octubre, sostuvo que Argentina debe “seguir reduciendo la inflación y reforzando las reservas” y “crear las condiciones para un crecimiento sólido y sostenido“. Chalk destacó la participación tanto de Argentina como del Tesoro norteamericano en el proceso. El reporte del FMI insistió en la necesidad de “esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal” y “aumentar los colchones de reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital“.

El reporte destacó varias reformas del presidente Javier Milei en el marco del programa del Servicio Ampliado del FMI (SAF). El organismo indicó que “las estrictas políticas fiscales y monetarias… han respaldado la transición a un régimen cambiario más flexible y la flexibilización de la mayoría de las restricciones cambiarias“. Además, ponderó que “la inflación anual continúa cayendo gradualmente“. En un elogio a la desregulación, el Fondo señaló la iniciativa “Burocracia cero” de la administración, puesta en marcha tras la expiración de los poderes ejecutivos delegados en julio de 2025, para “reducir aún más la burocracia” y “recopilar la opinión del público para reducir aún más las cargas regulatorias“.

A pesar de los elogios, el FMI advirtió que la actividad económica “se ha suavizado más recientemente, lo que también refleja los shocks e incertidumbres relacionados con las elecciones” de medio término. El organismo también alertó que faltan reformas claves, señalando que “Se considera que los esfuerzos adicionales para reformar los mercados laborales y la política tributaria son vitales para abordar la informalidad y aumentar la productividad“. El FMI concluyó que estas políticas deberán complementarse con esfuerzos para “abordar las debilidades de la gobernanza y cerrar las brechas críticas de infraestructura y habilidades“. (Agencia OPI Santa Cruz)