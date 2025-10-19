Empresarios reclaman cambios laborales y fiscales en el Coloquio IDEA

- Publicidad -

El 61 Coloquio de IDEA reunió esta semana a más de 1000 empresarios en Mar del Plata, un encuentro que sirvió de plataforma para elevar reclamos de reformas impositivas y laborales al Gobierno nacional. El evento, desarrollado entre el miércoles y este viernes en el Sheraton bajo el lema “Juega Argentina, a competir, producir, innovar”, estuvo condicionado por la volatilidad cambiaria, un rescate de Estados Unidos y la incertidumbre previa a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

La administración libertaria, si bien mantuvo un positivo nivel de respaldo entre los asistentes, enfrentó cuestionamientos sobre el escenario poselectoral. Las principales preguntas de los participantes de IDEA giraron en torno al futuro del tipo de cambio, las bandas cambiarias, la continuidad del plan económico y la conformación del Gabinete, interrogantes que no obtuvieron respuestas oficiales. El debate también abordó si el reciente rescate de Estados Unidos será suficiente para sostener la estabilidad más allá de los comicios.

Debido a la cercanía electoral y la escalada del dólar, el mandatario nacional canceló su participación. En su representación asistieron el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también estuvo en Mar del Plata y almorzó con empresarios, pero no asistió al Coloquio.

- Publicidad -

Los emisarios gubernamentales mantuvieron la línea oficial sobre las reformas. Manuel Adorni leyó un mensaje de Milei prometiendo el envío de leyes para modernizar contrataciones laborales y eliminar impuestos, sujeto al acompañamiento del Congreso. En sintonía se expresaron Patricia Bullrich y Julio Cordero. Sin embargo, Federico Sturzenegger confrontó a los empresarios por no utilizar las herramientas ya implementadas por el gobierno. “Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema del laboral. El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada”, afirmó el ministro. Sturzenegger concluyó: “Bueno muchachos, tal vez no es tan grave ese problema, porque si no no se entiende, o quizás están esperando otra cosa”.

A diferencia de ediciones anteriores, la reunión en Mar del Plata no contó con la participación de referentes del Partido Justicialista ni de representantes del sindicalismo. Sí asistieron gobernadores aliados y de Provincias Unidas, entre ellos Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut, Alfredo Cornejo de Mendoza y Martín Llaryora de Córdoba. En el cierre del Coloquio, Santiago Mignone, presidente de IDEA, fijó una postura al declarar: “No podemos discutir más el equilibrio fiscal”. (Agencia OPI Santa Cruz)