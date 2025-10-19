Fuerte operativo por tierra, mar y aire entre Comodoro y Camarones

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut mantiene un intenso operativo de búsqueda para localizar a Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69 años, con quienes se perdió contacto hace una semana. El despliegue abarca un amplio radio entre Comodoro Rivadavia y Camarones y es supervisado en terreno por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

El pasado viernes 17 de octubre se produjo un avance significativo cuando un medio aéreo localizó la camioneta de la pareja en las cercanías del ‘Cañadón de Visser‘, en el área conocida como ‘Rocas Coloradas’. A raíz de este hallazgo, el operativo se reanudó el sábado 18 de octubre desde las 07 horas, con una movilización de más de 100 efectivos de distintas dependencias policiales, apoyados por 20 camionetas, cuatriciclos y drones.

El rastrillaje actual se concentra en la zona costera y en los caminos rurales próximos a la estancia ‘Willatoski’, así como en los ranchos de pescadores. En estas tareas intervienen diversas unidades de la Policía del Chubut, incluyendo las Divisiones Canes de Comodoro Rivadavia y Trelew, y el grupo GEOP. También participan la Subsecretaría de Protección Ciudadana, cadetes del Instituto de Formación Policial, la Defensa Civil Municipal, Bomberos Voluntarios y la Prefectura Naval Argentina, junto a vehículos 4×4 de particulares.

El despliegue general es coordinado por el jefe del rastrillaje, el subcomisario Patricio Fabián Rojas, y cuenta con la intervención judicial del Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal. Para las próximas etapas, se proyecta sumar perros especializados en búsqueda RH. Además, el jefe de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia activó el protocolo del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para incorporar recursos federales a las tareas en terreno. (Agencia OPI Chubut)