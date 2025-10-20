Adorni minimiza dichos de Trump sobre la crisis argentina

- Publicidad -

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó hoy las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la Argentina “lucha por su vida”. En declaraciones a un canal de streaming, Adorni buscó contextualizar las afirmaciones del mandatario norteamericano y las contrastó con la narrativa de la gestión anterior, si bien reconoció que el país atraviesa un “momento complicado”.

Adorni insistió en la necesidad de interpretar el marco en el que Trump emitió sus dichos. “Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo“, sostuvo el vocero. Como argumento para rebatir la gravedad de la frase de Trump, Adorni utilizó la potencial asistencia externa: “Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”.

El funcionario gubernamental profundizó en la percepción internacional sobre la situación del país. Para Adorni, en la definición de “ellos”, aludiendo al periodista que entrevistó a Trump y al propio jefe de Estado estadounidense, “claramente” la Argentina es un país al que no le “va bien”. Esta admisión fue utilizada por el vocero para reforzar el diagnóstico que el propio gobierno realiza sobre la herencia recibida.

- Publicidad -

Finalmente, Manuel Adorni conectó la difícil situación reconocida por actores externos con el discurso de campaña oficialista, trazando una dicotomía con la administración previa. “De hecho, nosotros lo decimos en la misma campaña: miren que es ‘seguimos avanzando o volvemos dos años’ para atrás a 200 por ciento de inflación y al gran desorden que era la Argentina con el kirchnerismo”, explicó el vocero presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)