La reunión del Consejo de Mayo previa a las legislativas

El Gobierno convocó a la quinta reunión del Consejo de Mayo para hoy a las 10:30 en la Casa Rosada, específicamente en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. El encuentro, coordinado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca avanzar en el debate de dos de los diez puntos firmados en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 2024: el compromiso provincial para la explotación de recursos naturales y la apertura al comercio internacional.

La coordinación del debate estará a cargo de Guillermo Francos, y contará con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo. A ellos se suma la participación del secretario de coordinación productiva, Pablo Levigne. El resto de los actores citados incluye al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta y el diputado Cristian Ritondo en voz de la Cámara de Diputados.

La representación de los intereses sectoriales recae en Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien asiste por las organizaciones sindicales de tercer grado, y en Martín Rappallini, por las cámaras empresarias. Fuentes asistentes anticiparon que el debate se centrará en el punto siete, relativo al compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, y el punto diez, que establece la necesidad de concretar la apertura al comercio internacional para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Esta quinta edición del intercambio se produce en el contexto inmediato previo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En dichos comicios, el partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), se medirá electoralmente con Fuerza Patria por la futura composición del Congreso Nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)