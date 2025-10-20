Milei disertará en Miami junto a Donald Trump en noviembre

- Publicidad -

El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos a principios de noviembre para disertar en el America Business Forum. La cumbre de líderes mundiales se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, estadio del equipo de la NBA Miami Heat. El mandatario argentino formará parte de un panel de oradores que incluye a su par de ese país, Donald Trump; la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El evento será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. Un comunicado oficial indicó: “El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”. La cumbre es liderada por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, quien comanda desde Miami el capítulo global de ABF tras diez años de organizar la cumbre en Latinoamérica.

De acuerdo al comunicado difundido por el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye, además de Trump, Milei, Machado y Messi, a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial, y Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase. También figuran el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

El fundador del foro destacó la misión de la plataforma. “ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años”, afirmó González. Añadió que “un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se ha consolidado como una cumbre que convoca a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores. Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)