Amplio operativo en Chubut sin rastros de las personas desaparecidas

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, mantiene activo un operativo de búsqueda por Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en la zona entre Comodoro Rivadavia y Camarones. A pesar del despliegue de unos 60 efectivos policiales y múltiples agencias, las tareas de rastrillaje en el área del Cañadón Visser y Rocas Coloradas continúan arrojando resultados negativos.

El operativo terrestre incluye tres grupos de canes especializados en búsqueda de personas vivas en grandes áreas, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Bomberos de Trelew y personal de Policía Científica de Esquel. A estos se suman droneros, equipos técnicos, Defensa Civil Provincial con camionetas y drones, Defensa Civil Municipal, Bomberos Voluntarios, aspirantes a Policía del Chubut y personal de la División Búsqueda de Personas.

Las tareas se han concentrado tomando como punto de partida la ubicación del vehículo de los desaparecidos, avanzando hacia la zona costera hasta un punto donde el terreno impedía continuar. Durante las últimas horas, el despliegue cubrió un rastrillaje total de aproximadamente 50 kilómetros. Esta búsqueda partió desde el punto donde se localizó la camioneta en dirección noreste, siguiendo el curso de un zanjón hasta finalizar en la Ruta Nacional N° 3.

En el trayecto recorrido, los equipos de búsqueda verificaron la existencia de un puesto abandonado situado entre el zanjón y la mencionada ruta. El coordinador general de la Provincia ante el SIFEBU, comisario Ariel Ríos, trabaja en el terreno junto a los canes.

El operativo contó con la supervisión directa en el lugar del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y del jefe de Policía de la Provincia del Chubut, comisario general Andrés García. Estuvieron acompañados por el subsecretario de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Eduardo Pérez; el director general de Defensa Civil, Julio Retamal; el jefe de Operaciones de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero; y el 2° jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos. (Agencia OPI Chubut)