BID aprueba préstamo de US$500 millones para PAMI

Argentina recibirá un préstamo de US$500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a optimizar la atención sanitaria de los jubilados y pensionados afiliados al PAMI. La operación, aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID, se estructura como un Préstamo Basado en Resultados (PBR) y compromete al país a un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio. La tasa de interés del financiamiento estará basada en el indicador SOFR de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Desde la entidad financiera explicaron que la asistencia “buscará mejorar las políticas vigentes de atención integral de enfermedades crónicas, las oportunidades en el acceso a tratamientos oncológicos, la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y la experiencia de los afiliados con la atención que les brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP)”. El BID remarcó que “casi 5,4 millones de afiliados se verán beneficiados por este programa“, recordando que el INSSJP brinda cobertura a través de centros propios o mediante la compra de servicios a entidades públicas o privadas.

El plan proyecta resultados específicos que justifican el desembolso. Según detallaron desde el banco, “esta operación buscará ampliar la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal; reducirá tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon; y aumentará el acceso a cuidados para personas con dependencia”. Asimismo, el financiamiento tiene otra condición, ya que “el programa promoverá el uso sistemático de la información generada por los sistemas institucionales como insumo para la gestión pública”.

Este crédito de US$500 millones forma parte de un paquete de apoyo mayor del Grupo BID para Argentina, que totaliza US$10.000 millones a desembolsarse entre 2025 y 2028. De ese monto total, US$7.000 millones serán dirigidos al sector público. Los US$3.000 millones restantes estarán orientados a “promover la inversión privada a través de BID Invest“. (Agencia OPI Santa Cruz)