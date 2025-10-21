El volumen de importaciones superó al de exportaciones en septiembre

- Publicidad -

El intercambio comercial alcanzó en septiembre un máximo desde agosto de 2022, totalizando US$15.336 millones, lo que representó un incremento interanual del 18,7%. Sin embargo, la balanza comercial arrojó un superávit de US$921 millones, implicando una reducción de US$61 millones en comparación con el mismo mes de 2024. Este resultado, positivo por vigésimo segundo mes consecutivo, se produce en un contexto donde el crecimiento de las importaciones superó al de las exportaciones, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones de septiembre de 2025 totalizaron US$8.128 millones, marcando un crecimiento interanual del 16,9%. El informe del Indec detalló que esta suba fue impulsada fundamentalmente por un incremento del 16,5% en las cantidades exportadas. Los precios de las exportaciones, en cambio, registraron una variación positiva de solo 0,3%.

En contrapartida, las importaciones de septiembre alcanzaron los US$7.207 millones. Esta cifra representa un incremento interanual del 20,7%, un ritmo de crecimiento superior al registrado por las exportaciones. El aumento de las importaciones se atribuyó a un alza del 21,3% en las cantidades adquiridas, mientras que los precios de los productos importados experimentaron una disminución del 0,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice de términos del intercambio aumentó 0,6% en el período, reflejando una mejora en los precios relativos del comercio exterior. No obstante, el análisis por cantidades destacó que el incremento de las importaciones superó al de las exportaciones, factor que explica la contracción del saldo positivo de la balanza comercial pese al elevado volumen de intercambio. (Agencia OPI Santa Cruz)