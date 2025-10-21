Milei confirma cambios ministeriales y critica a “enojaditos”

- Publicidad -

El presidente Javier Milei anticipó hoy que implementará cambios en el Gabinete a partir del próximo lunes 27 de octubre, como consecuencia de las elecciones nacionales del domingo. En una entrevista grabada con la TV Pública, el mandatario también cuestionó a “los enojaditos de Macri”, a quienes responsabilizó de permitir “que vuelva el kirchnerismo”. Milei justificó las modificaciones al afirmar: “Tengo un contrato con la población y lo voy a cumplir. En este segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación”.

El jefe de Estado precisó el cronograma de la reestructuración al indicar: “El día 26, a la noche, con todos los números veré que tipo de entramado necesito para hacerlo”. Sostuvo que “hay cambios que van a tener lugar naturalmente” debido a que “hay ministros que tienen otras funciones”. Milei se definió como “bilardista” y aseguró que desde su elección en 2023 ha “cumplido con el 99% de las promesas de campaña en 20 meses”.

En un mensaje dirigido a la juventud, Milei utilizó la referencia a la facción de Macri para advertir sobre el idealismo, señalando que “cuando uno es joven es idealista y tiene la sensación de que las cosas se pueden hacer de manera instantánea“. Reiteró que “los enojaditos de Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo” y comparó a este último grupo con “gremlins” a los que “les tiran agua y se convierten en monstruos” cuando “llegan al poder“.

Milei calificó las elecciones como “muy importantes” y un “momento bisagra” para la composición del Congreso Nacional. Afirmó que un resultado favorable permitirá “viabilizar ciertos proyectos que están empantanados” y “bloquear” acciones que “intenten romper el trabajo que estamos haciendo”. En este marco, atribuyó al kirchnerismo la estrategia de “subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar“, e insistió en que “la composición de las Cámaras es muy importante“.

En defensa de su gestión, el mandatario aseveró que la administración libertaria “ha hecho un montón” y que, si bien admitió problemáticas no resueltas, “es el sendero correcto”. Sobre la economía, destacó: “Hoy la inflación es del 30%. Es alta, pero es muchísimo menor”. Además, proyectó: “Para mediados del año que viene la inflación va a estar al 0”. Milei planteó la elección en términos de “la libertad o la esclavitud” y “estabilidad económica y la inflación desbordante“.

Finalmente, el presidente volvió a calificar al candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, de “terrorista, pone bomba, asesino”. Afirmó que Taiana “fue preso en el año 75” y que “Estela Martínez lo metió preso”. También lo acusó de haber sido “vacunado VIP” y de no desconocer “el entramado con Venezuela” bajo el gobierno de Nicolás Maduro. (Agencia OPI Santa Cruz)