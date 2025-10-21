Reconfiguración del Gabinete por la salida de tres funcionarios

- Publicidad -

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, junto al vocero presidencial Manuel Adorni, son tres funcionarios que abrirán vacantes en el Gabinete. Todos deberán asumir los cargos para los que se candidatearon este año, y hace tiempo que existe una “danza de nombres” para determinar sus reemplazantes. A estas salidas se suma la del canciller Gerardo Werthein, a quien ya dan “más afuera que adentro” del equipo presidencial, aunque su eventual partida no sería forzada por una candidatura.

Para el reemplazo de Patricia Bullrich, ganaron fuerza versiones que indican que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse. El elegido para esa nueva cartera conjunta sería Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata y diputado bonaerense electo. El dirigente del PRO cuenta con el apoyo del “asesor estrella” Santiago Caputo, quien podría también desembarcar en el Gabinete y dejar su rol de funcionario “en las sombras“. Otro nombre que circula para el cargo es el de Alejandra Monteoliva, la actual número dos de Bullrich en Seguridad y funcionaria de confianza de la ex candidata presidencial. Días atrás, durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Bullrich fue consultada sobre Montenegro pero esquivó el tema.

En el caso de la salida de Luis Petri de Defensa, se habla de un hombre de confianza del gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo. Se menciona que Cornejo mantiene un buen vínculo con el gobierno libertario. Esta eventual designación estaría en línea con la intención que tendría la Casa Rosada de “abrir un poco el juego a aliados en la constitución del próximo Gabinete”.

Respecto a Manuel Adorni, aunque durante mucho tiempo se abonó la teoría de que no asumiría su banca en la Legislatura porteña, el vocero insiste en que no fue candidato testimonial y que asumirá como legislador. Adorni se siente muy cómodo como portavoz y es muy bien valorado en esa función por los hermanos Milei. El primer nombre que surge para sucederlo en la vocería es el de su número dos, Javier Lanari.

Sobre la posible salida de Gerardo Werthein, se barajan dos nombres para la Cancillería. Uno es el actual embajador en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford. El otro es Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y señalado como un dirigente de confianza de Santiago Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)