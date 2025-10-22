Presentaron la obra de interconectado del Gasoducto Cordillerano

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres encabezó este martes la presentación de la obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico junto a sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa y, de Río Negro, Alberto Weretilneck.

La obra prevé la construcción de dos nuevas plantas compresoras en Alto Río Senguer y Gobernador Costa; y de una planta en Holdich.

La inversión alcanzará los 50.600 millones de pesos y será solventado por tres provincias patagónicas, que incluye la obra de interconexión entre el Gasoducto Patagónico Cordillerano y el Gasoducto General San Martín.

Esta ampliación garantizará el abastecimiento de gas natural y permitirá incorporar a unos 12 mil nuevos usuarios a la red de gas.

Torres sostuvo que las tres provincias que acordaron la obra “no solo tienen superávit energético, sino que, además, son el motor energético de la Argentina”.

“El país se calefacciona gracias a la energía que generamos en la Patagonia, por eso nos preguntábamos cómo podía ser que tuviéramos pueblos sin acceso a algo tan básico e indispensable como lo es el gas”, sostuvo el mandatario provincial. (Agencia OPI Chubut)