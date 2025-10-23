Investigarán al partido UNIR por adulterar fichas de afiliación y documentación 

El fiscal federal Julio Zárate avanzó este miércoles en una denuncia penal para investigar a los responsables del partido UNIR en Santa Cruz ante la posible adulteración de fichas de afiliación y documentación partidaria.
Zárate hizo la presentación ante el juez federal Claudio Vázquez y se realizó una audiencia pública donde estuvieron presentes los acusados Diego Bavio, Virginia Bavio y Denis Litvak por la falsificación de firmas en actas de conformación del partido.
El caso, identificado como 146859/2025, presenta como pruebas videos en los que testigos niegan haber firmado las actas que avalan la presentación de la lista.
Zárate informó que “la formalización estuvo prevista para tres personas. El presidente del Partido fue acusado por el uso en la presentación de esos documentos en la Secretaría Electoral y en el Libro de Actas, y los certificantes que es la señora Bavio y el señor Litvak fueron acusados específicamente por certificar firmas o insertar firmas como que no correspondían a la persona o no lo eran”.
El fiscal sostuvo que se pidieron 60 días para “completar la última pericia caligráfica y si es antes ya pasamos a la próxima etapa que es la de control de acusación, que es justamente la previa al juicio”.
Ahora las partes tienen ese plazo para presentar nuevas pruebas y material de investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)