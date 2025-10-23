Investigarán al partido UNIR por adulterar fichas de afiliación y documentación 

- Publicidad -

El fiscal federal Julio Zárate avanzó este miércoles en una denuncia penal para investigar a los responsables del partido UNIR en Santa Cruz ante la posible adulteración de fichas de afiliación y documentación partidaria.

Zárate hizo la presentación ante el juez federal Claudio Vázquez y se realizó una audiencia pública donde estuvieron presentes los acusados Diego Bavio, Virginia Bavio y Denis Litvak por la falsificación de firmas en actas de conformación del partido.

El caso, identificado como 146859/2025, presenta como pruebas videos en los que testigos niegan haber firmado las actas que avalan la presentación de la lista.

- Publicidad -

Zárate informó que “la formalización estuvo prevista para tres personas. El presidente del Partido fue acusado por el uso en la presentación de esos documentos en la Secretaría Electoral y en el Libro de Actas, y los certificantes que es la señora Bavio y el señor Litvak fueron acusados específicamente por certificar firmas o insertar firmas como que no correspondían a la persona o no lo eran”.

El fiscal sostuvo que se pidieron 60 días para “completar la última pericia caligráfica y si es antes ya pasamos a la próxima etapa que es la de control de acusación, que es justamente la previa al juicio”.

Ahora las partes tienen ese plazo para presentar nuevas pruebas y material de investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)