Dólar oficial sube a $1.515 en la previa electoral

En la última rueda previa a las elecciones de medio término, el tipo de cambio oficial cerró en $1.515 para la venta en el Banco Nación, marcando una suba diaria de $10. Mientras tanto, los dólares financieros como el MEP y el CCL registraron alzas superiores al 1%, y el dólar mayorista operó al borde del techo de su banda, a la espera de definiciones sobre una intervención del Banco Central para contener la cotización.

El dólar oficial en la pizarra del Banco Nación se incrementó un 0,7% en la jornada, finalizando la semana con una suba acumulada de $10, el mismo valor que había perdido durante el día jueves. Con este movimiento, la divisa acumula un alza del 8,2% en lo que va del mes. En el promedio del resto de los bancos, el tipo de cambio minorista para la venta se ubicó en un rango de $1.510 a $1.515, aunque la cotización máxima registrada en el día alcanzó los $1.520.

En el segmento mayorista, la divisa cerró la semana en $1.492. Esta cifra se ubicó rozando el techo de la banda establecido por la autoridad monetaria en $1.492,55. Se espera el informe oficial del Banco Central para conocer si la entidad debió intervenir en el mercado para sostener el tipo de cambio dentro de ese límite.

A diferencia del mercado oficial, el dólar blue no registró variaciones en su precio durante la tarde del viernes, cotizando en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron una clara tendencia alcista: el MEP subía 1% hasta los $1.548,52, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) avanzaba un 1,2% hasta ubicarse en los $1.569,73.

Este escenario de presiones diferenciadas en el mercado cambiario se produce mientras las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día jueves en un nivel de US$40.988 millones, según los últimos datos disponibles. (Agencia OPI Santa Cruz)