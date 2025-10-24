Éramos pocos y apareció Eduardo Costa

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando todo parecía que Costa no aparecería en el universo político-electoral de Santa Cruz en esta oportunidad o si lo hacía sería tomando un protagonismo central a través del radicalismo o en todo caso el Pro o aún dentro del nuevo espacio de La Libertad Avanza, a tres días de las elecciones el ex candidato de la UCR salió pidiendo el voto para la LLA.

Hubiera sido más coherente que el propio Costa tomara la representación de Milei en Santa Cruz, que salir a 72 horas de las elecciones, con su rostro en la prensa diaria para impulsar el voto de un impresentable como Guzmán.

Habrá que ver cuánto factura esta virtual incineración del empresario de Santa Cruz, para hacerse cargo de semejante baldón. ¿Qué le prometió Milei o su hermana Karina para sostener un peso de ese calibre y ponérselo al hombro?.

- Publicidad -

Si uno repasa las declaraciones de Costa habla de apoyar a Milei, al modelo y “a los candidatos” del presidente, pero hace especial abstracción al meomento de referirse a quien, en teoría, debería apoya explícitamente: Jairo Guzmán, a quien sobrevuela displicentemente.

El titular del PAMI en Santa Cruz y referente del partido La Libertad Avanza en la provincia, Jairo Guzmán –

Dos cosas me llaman la atención: una que Eduardo Costa haya esperado 72 horas antes de una elección para difundir su apoyo a LLA y dos, da la sensación de que alguien le pidió “apuntalar” a Guzmán, dado que por sí mismo el candidato es inocuo, inútil, está imposibilitado per se para traccionar votos y están casi seguros desde el gobierno, que en Santa Cruz no podrá prosperar una fórmula oficialista con semejante sujeto. ¿Costa habrá recibido la propuesta de ser candidato a Gobernador en el 2027?.

El Ministro Petri llegó a El Calafate, sin que la prensa provincial lo cubriera, excepto lo subido por el partido a las redes sociales, como una suerte de apoyo moral al empleado del PAMI, pero realmente la imagen que dejaron ante las cámaras fue bastante pobre. Entre Petri que desconoce la realidad de Santa Cruz y Guzmán que no tiene discurso propio, solo imitativo de la conducta irascible de su jefe político, solo que con una supina ignorancia en temas específicos sobre los que trata de opinar con generalidades, lugares comunes y obviedades, no dejaron a la LLA en condiciones de conformar una opción superadora. (Agencia OPI Santa Cruz)