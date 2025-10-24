Este viernes cobran los jubilados provinciales

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este viernes percibirán sus haberes los jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas de seguridad provinciales en cumplimiento de la Ley 3840.

La norma señala que se deberá pagar los días 24 de cada mes y “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.

El organismo provincial señaló que “los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional”.

A su vez, se detalló cómo serán los incrementos de haberes que alcanzan al sector con la liquidación del mes de octubre.

-Administración Pública Provincial – Escala de Octubre: 2,4%

-Asignación Trans – Ley N° 3724: 2,4%

-Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 2747: 2,4%

-Aeronáuticos: 2,4%

-A.M.A: 2,4%

-Banco Santa Cruz: 1,9%

-Docentes: 3,4%

-Instituto de Energía: 3,4%

-IDUV: 2,4%

-Luz y Fuerza SPSE: 4,4%

-Autoridades Superiores SPSE: 4,4%

-FENTOS: 4,4%

-FOMICRUZ: 2,4%

-Distrigas: 4,4%

-SAT: 2,4%

-Policía: 4,4%

-Poder Judicial: 4%

-Previsional: 2,4%

-Salud: incremento de US en los niveles

-SAMIC: 1,1%

-Uneposc: 2,4%

-Vialidad Provincial: 2,4%

-Municipalidad de El Calafate: 5%

-Municipalidad de Puerto San Julián: 11%

-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: 10%

-Municipalidad de Perito Moreno: 10%

-Municipalidad de Río Gallegos: 3%

Incremento por liquidación complementaria en octubre

-FOMICRUZ: escala de septiembre,5%

-Municipalidad de El Calafate: escala de septiembre (diferencia de escala – equivalente a un 3% más)

-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: escala de septiembre, 10%

-Municipalidad de Perito Moreno: escala de septiembre, 20%. (Agencia OPI Santa Cruz)