Este viernes cobran los jubilados provinciales

La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este viernes percibirán sus haberes los jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas de seguridad provinciales en cumplimiento de la Ley 3840.
La norma señala que se deberá pagar los días 24 de cada mes y “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.
El organismo provincial señaló que “los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional”.
A su vez, se detalló cómo serán los incrementos de haberes que alcanzan al sector con la liquidación del mes de octubre.
-Administración Pública Provincial – Escala de Octubre: 2,4%
-Asignación Trans – Ley N° 3724: 2,4%
-Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 2747: 2,4%
-Aeronáuticos: 2,4%
-A.M.A: 2,4%
-Banco Santa Cruz: 1,9%
-Docentes: 3,4%
-Instituto de Energía: 3,4%
-IDUV: 2,4%
-Luz y Fuerza SPSE: 4,4%
-Autoridades Superiores SPSE: 4,4%
-FENTOS: 4,4%
-FOMICRUZ: 2,4%
-Distrigas: 4,4%
-SAT: 2,4%
-Policía: 4,4%
-Poder Judicial: 4%
-Previsional: 2,4%
-Salud: incremento de US en los niveles
-SAMIC: 1,1%
-Uneposc: 2,4%
-Vialidad Provincial: 2,4%
-Municipalidad de El Calafate: 5%
-Municipalidad de Puerto San Julián: 11%
-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: 10%
-Municipalidad de Perito Moreno: 10%
-Municipalidad de Río Gallegos: 3%
Incremento por liquidación complementaria en octubre
-FOMICRUZ: escala de septiembre,5%
-Municipalidad de El Calafate: escala de septiembre (diferencia de escala – equivalente a un 3% más)
-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: escala de septiembre, 10%
-Municipalidad de Perito Moreno: escala de septiembre, 20%. (Agencia OPI Santa Cruz)