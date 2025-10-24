Hallan un muerto en La Aldea hotel de los Kirchner en El Chaltén

- Publicidad -

En medio de una creciente tensión social y judicial en El Chaltén, un hombre de 56 años fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner y actualmente ocupado por unas 40 familias. Aunque los primeros indicios apuntan a un suicidio, la tragedia ocurre en el momento exacto en que la Justicia ratifica la orden de desalojo firme contra los ocupantes, con un plazo que vence a mediados de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de turismo y exponiendo la grave emergencia habitacional de la villa cordillerana.

El hallazgo se produjo cuando un familiar y otro habitante del lugar forzaron la puerta de la habitación ante la falta de respuestas, encontrando al hombre ya fallecido. Personal de la Comisaría de El Chaltén intervino y dio aviso al Juzgado de Instrucción de El Calafate, a cargo del juez Carlos Albarracín. Por orden del magistrado, el cuerpo será trasladado este martes a la morgue del SAMIC para la autopsia, mientras la División Criminalística de El Calafate realiza las pericias. En el marco de la investigación, la policía recaba testimonios que indican que el hombre había sido visto deprimido en días previos; su celular también será peritado.

Paralelamente a esta tragedia, se resolvió la situación procesal de la ocupación. La Defensoría 2, a cargo de la Dra. Ornella Guidi, había apelado la orden de desalojo dictada por Albarracín (que también afecta al asentamiento “23 de Abril”), sosteniendo que la medida implicaba un “gravamen irreparable” al afectar derechos de familias vulnerables, incluyendo menores, personas mayores y pacientes con enfermedades graves. La defensora también cuestionó que no se había acreditado la verosimilitud del derecho, requisito del artículo 222 bis del Código Procesal Penal.

Sin embargo, el Juez de Recursos desestimó la presentación al considerarla “no autosuficiente”. El magistrado señaló que la propia Defensoría reconocía la facultad del juez de Instrucción para dictar la medida conforme a dicho artículo, por lo que determinó que no existía arbitrariedad en la decisión. Con la orden de desalojo ya firme, la causa regresa al juzgado de Albarracín. Ante este escenario, tanto la Defensoría como el Municipio de El Chaltén solicitan ahora al juez de instrucción una prórroga del desalojo hasta el fin de la temporada turística, en marzo o abril del próximo año, argumentando el complejo contexto social.

El hotel La Aldea, en El Chaltén – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El hotel La Aldea, que Lázaro Báez administró hasta 2013, pertenece a la inmobiliaria Los Sauces SA y lleva cerrado más de siete años. El administrador Sebastian Sánchez informó que la hostería se encuentra “deteriorada y no operativa, con imposibilidad de realizar mejoras por falta de fondos en la sociedad”. La empresa admite tener sólo 300.000 pesos en su cuenta bancaria. El complejo, valuado por la justicia en $108.413.000, tiene una obra de ampliación inconclusa y su último administrador fue IDEA SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.

La propiedad está en el centro de la causa por lavado de dinero que involucra a la familia Kirchner. Los Sauces SA compró la parcela de 1961 metros cuadrados el 7 de abril de 2009 a Martín Báez (50%) y Lázaro Báez (50%). El hotel fue administrado por Valle Mitre SRL, propiedad de Báez, que también gestionó Hotesur (Alto Calafate) y Las Dunas. La justicia sostiene que los hoteles fueron usados para blanqueo, causa por la cual Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Sanfelice, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, entre otros, enfrentarán un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) el próximo año. (Agencia OPI Santa Cruz)