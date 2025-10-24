Israel desarrolla fármaco que frena el cáncer en laboratorio

- Publicidad -

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, desarrollaron un nuevo tipo de fármaco que podría ayudar a detener el crecimiento de ciertas células cancerosas. El descubrimiento, publicado en la revista Advanced Sciences, se centra en una molécula específica llamada TERRA, que algunos tumores utilizan para sobrevivir y continuar multiplicándose. La nueva molécula creada por los científicos funcionó en pruebas de laboratorio, donde logró encontrar y destruir TERRA dentro de las células cancerosas sin dañar las células sanas.

La molécula TERRA cumple una función esencial en las células sanas, ayudando a proteger los extremos de los cromosomas y manteniendo así la estabilidad celular. Sin embargo, cuando TERRA no funciona correctamente, las células pueden envejecer o dividirse de manera incorrecta. El problema surge en algunos tipos de cáncer, como ciertos cánceres cerebrales y óseos, donde las células cancerosas se apropian de este mecanismo y utilizan TERRA para asegurar su supervivencia y proliferación.

El equipo de investigación diseñó una pequeña molécula que opera con alta precisión, descrita por la universidad como un “misil inteligente” que busca el ARN dañino y lo hace desaparecer. Esta molécula se construyó utilizando una tecnología denominada RIBOTAC (Ribonuclease Targeting Quimera). Dicha tecnología permite a la molécula reconocer una forma especial que TERRA forma y, una vez identificada, recurre a una enzima natural ya presente en la célula para descomponer el ARN objetivo.

- Publicidad -

En el estudio, los científicos probaron el tratamiento en células cancerosas cultivadas en el laboratorio. Los resultados mostraron que la nueva molécula redujo exitosamente los niveles de TERRA y, como consecuencia, ralentizó el crecimiento del cáncer en dichas células. Según el comunicado emitido por la universidad, esta es la primera vez que los investigadores logran destruir TERRA con un nivel de precisión tan específico. (Agencia OPI Santa Cruz)