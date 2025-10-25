Tierra del Fuego vota 5 legisladores con el poder local fracturado

- Publicidad -

(OPI TdF) – La provincia se prepara para definir este domingo la renovación de sus cinco bancas en el Congreso Nacional, en un escenario marcado por la profunda fragmentación del poder político territorial. Lejos de una estrategia unificada, los principales líderes ejecutivos de la provincia (gobernador e intendentes) competirán entre sí a través de alianzas separadas para quedarse con las tres bancas de senadores y las dos de diputados en juego. Esta elección legislativa se transforma así en una medición de fuerzas interna entre los actores que controlan los aparatos estatales de la isla.

Por un lado, el gobernador Gustavo Melella selló una alianza con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, bajo el sello “Fuerza Patria”. Esta fórmula, que unifica el poder provincial con el de la capital, postula a Cristina López y Federico Runín para el Senado, mientras que Paulo Agustín Tita y Paola Mancilla encabezan la lista para la Cámara baja. Esta dupla Melella-Vuoto representa uno de los ejes de poder predominantes en la contienda.

En la vereda opuesta, demostrando la fractura del poder local, los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, articularon su propio frente denominado “Defendamos Tierra del Fuego”. Esta alianza, que representa al eje norte y centro de la provincia, compite directamente contra la del gobernador con sus propios candidatos: Gastón Alejandro Díaz y Ana Paula Cejas para el Senado, y Guillermo Daniel Loffler junto a Débora Johanna Galichini para Diputados.

Mientras las estructuras provinciales y municipales disputan el territorio, el espacio “Provincias Unidas” postula al senador radical Pablo Daniel Blanco, quien busca renovar su banca en la Cámara alta, acompañado por Dolores Gladys Moreno. Para diputados, este frente lleva a Federico Bilota y Viviana María Rodríguez. A su vez, La Alianza La Libertad Avanza busca capitalizar el escenario nacional presentando a Agustín Coto y Belén Monte de Oca como aspirantes al Senado, y a Miguel Rodríguez y Analia Fernández para la Cámara de Diputados.

El panorama electoral se completa con otras dos ofertas. El Frente Patriota Federal presenta a Horacio Javier Sotomayor y Viviana Alejandra Lens para el Senado, junto a Leandro Emanuel Robledo y Viviana de Lourdes Salamanca para Diputados. Finalmente, el Frente de Izquierda (FIT) compite con Hugo Iglesias y Naty Martínez como candidatos a senadores, y con María Meza y Ulises Gómez Fuentes para la Cámara baja. (Agencia OPI Tierra del Fuego)