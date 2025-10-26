Fernández votó en la UCA y se retiró a gran velocidad

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández emitió su voto en las elecciones legislativas 2025 en la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero. Tras sufragar, Fernández declaró que con su presencia estaba “defendiendo la democracia“, aunque inmediatamente abandonó el lugar “a las apuradas” y su vehículo “escapó a gran velocidad” de la sede universitaria.

Fernández arribó a la sede de la UCA en un auto blanco y acompañado por una comitiva de seguridad. El ex mandatario sufragó en el establecimiento de Puerto Madero, el cual es el mismo lugar donde emite su voto desde hace varias elecciones.

Pese a su aparición pública, el ex presidente optó por no brindar extensas declaraciones. Su única expresión registrada ante la consulta sobre su presencia fue la afirmación de que con su voto está “defendiendo la democracia“.

Minutos después de emitir dicha declaración, Alberto Fernández se retiró del establecimiento. La salida fue descripta como “a las apuradas“, y se detalla que el vehículo en el que se movilizaba “escapó a gran velocidad de la UCA”. (Agencia OPI Santa Cruz)