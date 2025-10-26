La Libertad Avanza ganó en Tierra del Fuego y golpea a Melella

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Libertad Avanza capitalizó el voto y se impuso en las elecciones de medio término con un 38,36% de los sufragios, según los resultados oficiales con el 93% de las mesas escrutadas. Este resultado representa un duro golpe para la estructura de poder provincial, consolidada en la alianza “Fuerza Patria” entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quienes no lograron retener la mayoría en la estratégica compulsa por las bancas nacionales.

La provincia renovaba la totalidad de su representación en el Senado, con tres escaños en juego, y dos de sus representantes en la Cámara de Diputados. El resultado redefine el mapa político fueguino y la correlación de fuerzas que representará a la isla en el Congreso. La alianza La Libertad Avanza, que postuló a Agustín Coto y Belén Monte de Oca para la Cámara alta, y a Miguel Rodríguez y Analia Fernández para la Cámara baja, se alzó con la victoria en un escenario de fuerte polarización.

Por el lado del oficialismo provincial, la coalición “Fuerza Patria” había postulado a Cristina López y Federico Runín para el Senado, junto a Paulo Agustín Tita y Paola Mancilla para Diputados. Esta alianza entre Melella y Vuoto buscaba unificar el poder territorial frente a las nuevas fuerzas nacionales, pero los resultados preliminares confirman que no alcanzó el objetivo, quedando relegada por la fuerza libertaria.

La jornada electoral contó con una participación del 70,55% del padrón, lo que significa que un total de 98.202 fueguinos asistieron a las urnas. Sin embargo, un dato significativo fue el nivel de ausentismo: 40.991 electores, sobre un padrón general de 139.193 ciudadanos habilitados, decidieron no emitir su voto, marcando una considerable porción del electorado que quedó al margen de la definición. (Agencia OPI Tierra del Fuego)