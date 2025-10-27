El dólar cae $100 en bancos y $115 en el Banco Nación

- Publicidad -

Las cotizaciones del dólar registraron una baja de $100 en las operaciones iniciales en bancos privados, que habilitaron transacciones a través de homebanking a $1.420/25 antes de la apertura oficial del mercado. Esta caída, calculada con relación al cierre del viernes, coincide con fuertes subas de hasta 40% en las acciones durante las transacciones de pre mercado.

El ajuste también impactó en la cotización oficial del Banco Nación, que opera en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Esta cifra representa una baja de $115 en comparación con el cierre pre electoral. En el segmento mayorista, el dólar se desploma y opera entre $1.345 y $1.355 para ambas puntas.

El precio promedio para minoristas en el resto de los bancos se fijó en $1.360 y $1.410. Paralelamente, los dólares financieros mostraron valores definidos: el MEP se ubica en $1.390, mientras que el Contado con Liquidación alcanza los $1.410. El dólar “blue” se ofrece a $1.380 y $1.420 para sus respectivas cotizaciones.

- Publicidad -

El movimiento alcista no se limitó a las acciones, ya que los bonos de la deuda pública también registraron subas en el inicio de la jornada. Esta dinámica provocará una baja en el riesgo país, aunque la magnitud de dicho indicador se conocerá recién mañana. (Agencia OPI Santa Cruz)