Euforia en mercados tras victoria de La Libertad Avanza

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de medio término de ayer, donde obtuvo el 40,7% de los votos y fortaleció su presencia en el Congreso a partir de diciembre, provocó una jornada de euforia en los mercados. El S&P Merval cerró hoy con una suba histórica de 21,77% hasta los 2.529.084,00 puntos, mientras el Riesgo País se redujo a 652 puntos.

La reacción de este lunes contrasta con la volatilidad e incertidumbre que dominaron las operaciones en las últimas semanas, posteriores al resultado del 5 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El S&P Merval, medido en dólares, registró un incremento de 30,7%. En el panel líder, las alzas fueron encabezadas por Grupo Supervielle (36,34%), Metrogas (35,68%) y Transportadora Gas del Norte (35,05%).

Casi todos los papeles del panel líder registraron subas superiores al 14%, con la única excepción de Ternium, que marcó una baja de 0,08%. El analista Rava calificó la rueda del lunes 27/10 como histórica, señalando que “luego de una diferencia de nueve puntos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria a nivel nacional, el índice Merval se encamina a cerrar con un incremento de 28% en USD y anota la mayor suba diaria de al menos los últimos 30 años”.

La consultora 1816 aportó contexto al indicar que un rebote de esta magnitud en el principal indicador de la bolsa porteña no ocurría desde enero de 2002, tras el anuncio de la salida de la convertibilidad. Rava agregó que, por el lado de la renta fija, “los bonos avanzan 23% en promedio y el riesgo país se encuentra en la zona de los 650 puntos, nivel que reaviva las expectativas de una vuelta a los mercados voluntarios de deuda“.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas replicaron los resultados positivos. Los bancos lideraron las subas, con ganancias máximas en Grupo Supervielle (47,40%), BBVA Banco Francés (40,39%), Grupo Financiero Galicia (39,43%) y Banco Macro (38,95%). En los títulos públicos soberanos, el AL30 subió 6,88% y el AL35 ganó 14,30%. El Riesgo País, medido por JP Morgan, experimentó una baja específica de 39,70% para ubicarse en los 652 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)