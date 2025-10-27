Gobierno busca acuerdos en el Congreso sin el kirchnerismo

- Publicidad -

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, delineó hoy la estrategia de diálogo postelectoral del Gobierno, anunciando que se buscarán acuerdos con gobernadores y sectores de la oposición, pero excluyendo a quienes “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”. En declaraciones a la prensa desde la puerta de su domicilio, Bullrich calificó los resultados de las elecciones de ayer como “impresionantes” y sostuvo que “el pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio en todo el país”.

Bullrich justificó la segmentación de la oposición al manifestar que el Gobierno buscará “a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo porque estos tienen un país atrasado en su cabeza”. Especificó que el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”. Según la ministra, la gente comprendió que el oficialismo está “a mitad de camino” de los cambios que busca el Poder Ejecutivo y relató que en las últimas dos semanas sintieron un “clima muy favorable” y “calor” de la gente.

Con vistas a la nueva composición legislativa, Bullrich vaticinó que desde el 10 de diciembre habrá un Congreso Nacional “con LLA mucho más fortalecida”. Afirmó que los “números en diputados y senadores” ubican al oficialismo “al borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas”. El propósito de dichos acuerdos será lograr “que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”.

Durante sus declaraciones, la senadora electa también elogió la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), la cual describió como un “sistema de votación extraordinario” y “un gran paso para la democracia“. Añadió que este sistema “rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena”. Finalmente, Bullrich relativizó la importancia de quién la sucederá en el Ministerio de Seguridad cuando asuma su banca en el Senado, asegurando que “lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”. (Agencia OPI Santa Cruz)