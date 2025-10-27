Gobierno ratifica el rumbo fiscal tras la victoria en las urnas

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que el triunfo del Gobierno en los comicios de ayer demuestra “una madurez impresionante” de la ciudadanía y lo calificó como “un apoyo muy importante para la etapa que viene“, aunque aclaró que “no es un cheque en blanco“. En declaraciones radiales, Francos utilizó el resultado electoral para dirigir un mensaje a la oposición, gobernadores y legisladores, señalando que deben “aprender” de esto y entender el mensaje de la gente. El funcionario advirtió que, si bien se buscarán consensos, la oposición debe saber “que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y él ha fijado un rumbo“.

Francos defendió la política económica al aseverar que el rumbo fijado por el Presidente “hasta ahora viene dando señales de que no se ha equivocado“. Sostuvo que tanto la oposición como los gobernadores y legisladores deben haber aprendido de la elección, y denunció que “en este último tiempo hemos sido bombardeados“. Según el jefe de Gabinete, “todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del Gobierno que es el equilibrio fiscal“.

En ese sentido, Francos aludió a leyes sancionadas recientemente por el Congreso, como la emergencia en Pediatría o la Ley de Discapacidad, las cuales fueron vetadas. Afirmó que “por más leyes que se sancionen si no se tienen lo recursos y no se dice de donde salen los fondos es imposible” cumplirlas. El funcionario insistió en que “la oposición tiene que aprender de esto” y entender el mensaje que el pueblo argentino “expresó en las urnas“.

- Publicidad -

El jefe de Gabinete también adelantó los próximos pasos del Gobierno, asegurando que existe “una clara voluntad del Gobierno de conseguir los consensos” para las reformas que anuncia el Presidente. “Debemos modificar la Ley de Contrato de Trabajo y las leyes tributarias“, detalló. Francos informó que el Consejo de Mayo ya ha mantenido “muchas reuniones” sobre estos temas y que el Gobierno presentará “propuestas en diciembre, para que sean tratadas en un Congreso con una composición diferente“.

Finalmente, Guillermo Francos destacó que las elecciones de ayer marcaron “el triunfo de la Boleta Única de Papel“, la cual, afirmó, funcionó “de manera impresionante“. Resaltó como “inédito” que “a las 8 de la noche ya sabíamos el resultado general de la elección“. El funcionario cuestionó al gobernador Axel Kicillof por sus declaraciones sobre el sistema anterior y puso un manto de dudas sobre “cómo funcionaban los aparatos políticos” con las boletas partidarias. Francos manifestó que “sería bueno que se universalice la BUP” para evitar “que se haga voto cadena” o “que se pague por voto“, y aseguró que “eso en lo nacional ya no existe más“. (Agencia OPI Santa Cruz)