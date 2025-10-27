Se hunde la producción de hidrocarburos

- Publicidad -

(OPI TdF) – La producción de hidrocarburos muestra signos de fuerte contracción, en marcado contraste con los récords históricos que exhibe el sector a nivel nacional impulsado por Vaca Muerta. Según los últimos datos oficiales difundidos por la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia, la producción de petróleo en agosto cayó un -9,9% interanual, mientras que la de gas se desplomó un -43,1% en la misma comparación, exponiendo una severa divergencia con la performance del país.

El detalle provincial indica que la producción de petróleo alcanzó los 15.545 metros cúbicos en agosto. Esta cifra representa no solo la caída interanual del -9,9% frente a agosto de 2024, sino también una retracción del -2,4% en comparación con los registros del mes inmediatamente anterior.

El escenario es aún más drástico en el sector gasífero. El informe, que detalla un volumen de 121.943 miles de metros cúbicos en julio, registró una fuerte caída del -43,1% con relación al mismo mes del año pasado. En la medición mensual, la retracción fue del -2,8%.

- Publicidad -

Esta performance negativa contrasta directamente con la realidad del sector a nivel nacional. Según datos de la Secretaría de Energía, Argentina registró en agosto un nivel de producción de petróleo de 826,8 mil barriles por día, la cifra más alta desde enero de 1999. Este volumen se explica fundamentalmente por el aporte de la formación de Vaca Muerta, que representó el 64% de la extracción total nacional.

El crecimiento nacional se sostiene. La producción diaria de crudo alcanzó los 820.000 barriles (un 3,1% más que en julio) y el crecimiento anual fue del 14,9%, impulsado por las operaciones no convencionales. En este marco, YPF reportó un récord propio con 373.214 barriles por día, donde el shale (no convencional) representó el 75,6% de su total. En el gas nacional, el promedio diario subió un 3,3% interanual, consolidando la tendencia opuesta a la registrada en la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)