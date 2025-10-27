Secretario del Tesoro de EEUU felicita a Milei

- Publicidad -

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, felicitó hoy al presidente Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El funcionario, identificado como el responsable de intervenir en el mercado local con la compra de pesos en varias oportunidades antes de las elecciones, aseguró que el país y América Latina se encaminan “hacia un futuro económico brillante”.

El funcionario de la administración de Donald Trump expresó a través de su cuenta en la red social X que “El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”. Bessent, quien compartió una fotografía junto al mandatario argentino, aseguró además que el país “es un aliado vital en América Latina”.

Bessent enmarcó los resultados electorales dentro de la estrategia de su gobierno. “Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, evaluó el secretario del Tesoro.



Asimismo, señaló que espera que “se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, con prosperidad para el pueblo argentino”. Finalmente, Bessent agregó que “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida”. (Agencia OPI Santa Cruz)