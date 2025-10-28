Intendente de Esquel le pidió la renuncia a su gabinete

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El intendente de Esquel, Matías Taccetta le solicitó la renuncia todo su gabinete tras hacer un análisis de las elecciones del domingo.

Tacetta sostuvo que hubo una polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria y sostuvo que, en Chubut y Esquel, Despierta Chubut quedó en tercer lugar.

“Hay algo que no estamos viendo, porque un partido sin presencia en la calle y sin militancia, terminó haciendo una muy buena elección” indicó el jefe comunal.

Tacetta aseguró que “se escuchan muchas quejas hacia el gobierno nacional, y terminan votando a favor de La Libertad Avanza. Piden obras, y sin embargo vota a un gobierno que deliberadamente no las hace; piden ayuda social, y sin embargo acompañan una gestión nacional que no tiene ningún programa social, y el reclamo finaliza en los municipios”.

Aseveró que la gestión municipal “seguirá trabajando de la misma manera” y la decisión es pedirle la renuncia al Gabinete Municipal, y a los delegados en Esquel y la zona de reparticiones provinciales. (Agencia OPI Chubut)