Asumió Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El saliente secretario de Finanzas, Pablo Quirno, asumió hoy formalmente como nuevo canciller de la Nación tras prestar juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En sus primeras declaraciones, el funcionario remarcó que sus objetivos serán “seguir consolidando la relación con los Estados Unidos” y profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones“.

Tras la ceremonia, donde Quirno juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios” acompañado por su familia y los ministros del Gabinete, el flamante jefe de la diplomacia argentina aclaró a los periodistas acreditados que aún no ha designado a su “número dos” ni al resto del equipo que lo acompañará. “Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente“, sostuvo el funcionario, identificado como cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre los objetivos de su nueva función, Quirno dijo que buscará “profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones“. Señaló que la Cancillería “ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones“. Según el nuevo ministro, “con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina“.

Quirno también fue consultado sobre el vínculo con los Estados Unidos, en el contexto de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y el próximo viaje de Milei a Miami para una cumbre de líderes internacionales. “La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos“, planteó. Por último, se refirió a su paso por la Secretaría de Finanzas, un “lugar muy querido” donde, recordó, “ingresamos al gobierno tanto el ministro Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili“. (Agencia OPI Santa Cruz)