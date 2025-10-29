Procesan a 14 ex funcionarios de Vialidad Provincial en una causa federal

- Publicidad -

La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó este miércoles el procesamiento de 14 ex funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y de un representante técnico, quienes están acusados de participar en la maniobra de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

De esta manera la Sala II ratificó la decisión del juez Julián Ercolini en una causa derivada de la causa conocida como “Vialidad”, donde condenaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta.

El procesamiento corresponde a los ex funcionarios Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, todos ellos procesados como coautores del delito de fraude al Estado.

También se procesó a José Carlos Pistán, representante técnico de varias empresas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario del mismo delito.

En el fallo señalan que los acusados incumplieron “de forma sistemática sus deberes de control, verificación y resguardo del interés público, lo que resultó fundamental para lograr el resultado criminal deseado”.

A su vez, se trabó embargo por un total de 8.000 millones de pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)