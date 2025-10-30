Cámara Federal avala el trámite para el juicio a Alberto Fernández

- Publicidad -

La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio oral la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yañez. La sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Fernández, con un voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el juez Roberto Boico votó en disidencia.

La defensa de Fernández, representada por la abogada Silvana Carreira, había solicitado anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio. La defensa alegó que el pedido de la acusación particular, ejercida por Yañez, fue extemporáneo y que la prórroga del plazo de presentación se había concedido de manera irregular.

En su fallo mayoritario, los jueces Irurzun y Farah sostuvieron que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y concluyeron que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa. Además, recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal. Los magistrados remarcaron que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso“.

La mayoría del tribunal también validó el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Ramiro González. Señalaron que “El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN“. Aclararon que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación“.

En contraste, el juez Boico emitió un voto en disidencia, considerando que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez. Sostuvo que el derecho a presentar el requerimiento había “decaído” por realizarse fuera de término. Boico también cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa“, lo que calificó como “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas“.

En su voto minoritario, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que vuelva a analizar si corresponde ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio. La causa por violencia de género cambió de juzgado después de que se apartara del caso al juez federal Julián Ercolini, quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral. (Agencia OPI Santa Cruz)