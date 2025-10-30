Caso Grillo: Defensa de Guerrero niega intencionalidad del disparo

- Publicidad -

La defensa del gendarme Héctor Guerrero solicitó revocar su procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases que provocó heridas gravísimas al fotoperiodista Pablo Grillo, durante una protesta de jubilados el 12 de marzo pasado en el centro porteño. El planteo fue realizado ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes resolverán en los próximos días si confirman el procesamiento por lesiones gravísimas agravadas dictado por la jueza federal María Servini.

La solicitud de la defensa se efectuó en una audiencia de la que también participaron Fabián y Emiliano Grillo, padre y hermano del fotógrafo. Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, sostuvo que no está acreditado que él haya sido el autor del disparo. Además, la defensa afirmó que el gendarme no actuó con intencionalidad y que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En contraposición, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba. Estas pruebas incluyen el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, la cual fue elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

La querella insistió en que el disparo fue ilegal. Argumentaron que el agente no se encontraba en una situación que justificara el uso de ese tipo de arma y recordaron que la normativa del Ministerio de Seguridad establece que su empleo es “excepcional”. Durante la audiencia, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, afirmó ante los jueces: “una persona con experiencia en armas puede pegar donde quiere, y ese es el caso” de Guerrero. Fuentes judiciales informaron que el tribunal quedó en condiciones de resolver. (Agencia OPI Santa Cruz)