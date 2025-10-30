Desdoblan el pago de salarios en Santa Cruz

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de haberes correspondiente a octubre de manera desdoblada para los agentes de la Administración Pública Provincial.

En un comunicado, el gobierno que conduce Claudio Vidal señaló que “en cumplimiento de los plazos establecidos por ley, los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados el martes 4 de noviembre, mientras que los haberes correspondientes a las autoridades superiores se depositarán el lunes 10 de noviembre”.

El gobierno provincial “garantiza la continuidad en el pago de los haberes a trabajadoras y trabajadores del Estado” y da cuenta de los problemas financieros que afronta la administración santacruceña en los últimos meses, donde ya no cancela los salarios el primer día hábil del mes. (Agencia OPI Santa Cruz)