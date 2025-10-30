Gobierno ofreció 2% al básico y los gremios lo rechazaron

- Publicidad -

(OPI TdF) – El frente sindical de la administración pública de Tierra del Fuego rechazó de plano la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo Provincial, calificándola de “insuficiente” y escalando la tensión en la negociación paritaria. La reunión, celebrada este miércoles en la delegación de Gobierno en Tolhuin, culminó con una contra-exigencia unificada de los gremios para que el Gobierno presente una nueva oferta este viernes, en el mismo lugar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) coincidieron en desestimar la oferta oficial. Dicha propuesta consistía en un incremento al salario básico del 2% para el mes de noviembre y una suba del ítem transitorio de 90 mil a 100 mil pesos. Adicionalmente, el Ejecutivo ofreció un incremento del 50% en el valor de la hora guardia, pero recién a partir del mes de diciembre.

La respuesta de ATE fue la más contundente. El sindicato no solo rechazó la oferta, sino que advirtió que “tomarán las medidas correspondientes ante la falta de respuesta y la discriminación por parte del Ejecutivo”. Esta acusación de “discriminación” introduce un elemento de conflicto que excede la mera discusión porcentual, aunque el comunicado fuente no detalla el alcance de dicha denuncia.



La unidad de los tres gremios marca un escenario complejo para el Gobierno. Las entidades sindicales establecieron además una condición no negociable: solicitaron que cualquier aumento que finalmente se acuerde tenga vigencia retroactiva a partir del primero de octubre, argumentando que “no se realizaron paritarias durante dicho periodo”. La pelota queda ahora en manos del Ejecutivo, que tiene menos de 48 horas para reconfigurar su oferta si busca evitar la profundización del conflicto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)