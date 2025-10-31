Asumió nuevo secretario de Turismo 

- Publicidad -

Este jueves se confirmó la designación de Diego Gamboa como nuevo titular de la Secretaría de Turismo y reemplazará a Rubén Martínez.

También asumió Mercedes Zavalía como directora provincial en reemplazo de Rocío Albornoz, según detalló el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.

La ministra Nadia Ricci destacó a los funcionarios salientes y resaltó “especialmente la promoción de los destinos turísticos santacruceños y el trabajo conjunto tanto con el sector público como privado para el fortalecimiento de la actividad turística en la región”.

La próxima semana se realizarán reuniones y encuentros de trabajo con los nuevos funcionarios con el objetivo de “garantizar la continuidad de las políticas turísticas de Santa Cruz, además de definir nuevas líneas de acción que impulsen el desarrollo del sector”. (Agencia OPI Santa Cruz)