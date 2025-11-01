Fernández defiende a Kicillof y marca distancia de Cristina Kirchner

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández defendió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ante las críticas internas por la derrota electoral y advirtió que “pretender echarle la culpa es complicado“. En una entrevista radial en AM 750, Fernández analizó el presente del peronismo, sostuvo que se vienen “equivocando hace mucho tiempo” y llamó a “no buscar culpables para sostener la unidad“. Además, abordó su relación con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que “algún día” contará “cómo fueron las cosas” y que nunca la reconoció “como jefa política“.

Fernández remarcó la necesidad de respeto y respaldo para Kicillof, subrayando que “el gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires” y que “cargarle la culpa a Axel es una enormidad“. Advirtió que al hacerlo se está “lastimando a un proyecto de presidente“. En esa línea, y consultado por una futura candidatura, señaló que “para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar“.

El ex mandatario diagnosticó que al peronismo le cuesta conectar con la sociedad y que “nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva“. Criticó la falta de escucha al expresar que le “extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente“. En este contexto, llamó a una renovación generacional, remarcando: “Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo“. Sostuvo que el peronismo “necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años” y pidió “terminar con el verticalismo“.

- Publicidad -

Fernández también defendió el papel de los jefes comunales, pidiendo “dejar de maltratarlos” ya que “no son soldaditos sino dirigentes políticos” y “son grandes funcionarios cuando se los convoca“. Sobre su vínculo con Cristina Kirchner, insistió en que “el único jefe político que tuve fue Néstor” y que, aunque nunca fue desleal, “la lealtad también está en decirle que está equivocada“. Agregó que “aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia“.

Al repasar su gestión, Fernández afirmó: “Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia“, aunque lamentó “mucho no haber podido contener la inflación“. Sobre la deuda, indicó que “decirle que no al FMI era una bandera“, pero que si bien “endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro“. Denunció ser “víctima de un proceso de cancelación social donde los medios fueron grandes artífices” y concluyó que “con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta“, y que si bien “la unidad es necesaria, pero no suficiente“. (Agencia OPI Santa Cruz)