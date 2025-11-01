Un conductor que provocó accidente fatal fue condenado a 5 años de prisión

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Tribunal de Juicio de Río Grande condenó a Gustavo Ariel Hermosilla Bogado por protagonizar un accidente fatal del 21 de enero de 2023 y le impuso la inmediata detención y una pena de 5 años de prisión.

Hermosilla Bogado era el conductor que provocó el accidente en la ruta nacional N°3 donde fallecieron Maximiliano Draps y el hijo de su pareja, Carlos Pérez.

Durante el juicio, el acusado aseguró que se quedó dormido, en tanto Natalia, quien perdió a su hijo y su pareja, criticó la pena otorgada por el tribunal al sostener que “es poco, porque no perdí a mi hijo por cinco años, lo perdí para toda la vida, pero me pone contenta de que por lo menos se hizo justicia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)