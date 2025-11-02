Allanaron municipio de Tolhuin en una investigación por venta de tierras públicas

- Publicidad -

(OPI TdF) – Efectivos del a policía de Tierra del Fuego realizaron un operativo en la sede del municipio de Tolhuin, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.

La policía informó que el procedimiento se realizó en el marco de la Causa N°39141/2021, caratulada “Tardón Unaldo Segundo s/ denuncia”, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte.

La orden era proceder ante el Área Legal del Municipio con el objetivo de secuestrar legajos originales de los lotes ubicados entre la Hostería Kaiken y la Laguna del Indio (lado sur), así como también la documentación referida al legajo de adjudicación del denominado barrio Eco Pueblo.

La justicia provincial busca “determinar las posibles maniobras irregulares en la entrega de terrenos públicos”.

El intendente Daniel Harrington deberá dar cuenta de cómo se procedió a la entrega de tierras en sectores de alto valor ambiental y turístico. (Agencia OPI Tierra del Fuego)