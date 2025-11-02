Camuzzi Gas del Sur aplicará nuevos cuadros tarifarios

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de Camuzzi Gas del Sur, con impacto directo en las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. La medida, formalizada mediante la Resolución 830/2025, establece un nuevo esquema de valores que entrará en vigencia de forma inmediata, a partir del 1° de noviembre.

El núcleo de la resolución no es solo un ajuste puntual, sino la implementación de un mecanismo de “actualización mensual y consecutiva” de las tarifas. Este sistema se enmarca en la revisión quinquenal del servicio y está diseñado para ajustar los valores en función de los nuevos precios del gas “en el punto de ingreso al sistema de transporte”, trasladando las variaciones del costo mayorista directamente a los usuarios finales de la región patagónica.

Según la comunicación oficial, la empresa Camuzzi Gas del Sur deberá notificar estos cambios a todos los subdistribuidores que operan dentro de su área de licencia. Desde el ente regulador justificaron la medida en “la necesidad de asegurar una prestación eficiente y sostenida del servicio” en la región.

El ENARGAS fundamentó la decisión citando la importancia de “garantizar inversiones obligatorias para el quinquenio 2025-2030” y “preservar la transparencia de la política tarifaria nacional“. Sin embargo, la habilitación de ajustes mensuales introduce un factor de volatilidad e incertidumbre significativo para la economía fueguina, donde el gas no solo es esencial para la calefacción residencial, sino un costo crítico para la competitividad del régimen de promoción industrial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)