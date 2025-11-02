Fuerte dispersión en tasas de TNA de bancos para plazos fijos

- Publicidad -

Las tasas de interés del plazo fijo experimentaron cambios y ajustes a la baja durante la semana de alta volatilidad que siguió a las elecciones legislativas. Según un informe emitido por el Banco Central, la mayoría de las entidades financieras procedió a ajustar sus rendimientos. En el Banco Nación, a modo de ejemplo, la Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia cayó “del 44% al 35%”. Con este ajuste, los intereses mensuales se ubican en 2,91%, un porcentaje que se posiciona “apenas por encima de la inflación de septiembre informada por el INDEC”.

La disparidad de rendimientos ofrecidos en el mercado impacta directamente en el capital necesario para obtener una ganancia determinada. El simulador de plazo fijo del Banco Nación indica que para obtener $340.000 en 30 días se requeriría “invertir $11 millones aproximadamente”. En esta operación, que acreditaría un total de $11.340.000, la tasa aumenta levemente al 37,5% por ser la inversión “alta“, pero esta condición se aplica “únicamente a los plazos fijos constituidos online”. Si la misma operación se concreta presencialmente en ventanilla, la TNA se reduce al 30,5%, forzando a invertir un monto superior.

Existen alternativas con rendimientos mayores, lo que modifica sustancialmente el cálculo. Bancos que posibilitan la inversión sin requerir ser cliente, como el Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, ofrecen actualmente las tasas más elevadas, cercanas al “46% anual”. Con ese rendimiento, para obtener los mismos $340.000 en un mes, la inversión necesaria se situaría en “$8.870.000 aproximadamente”. En contraste, el Banco de Formosa presenta la tasa más baja del mercado con un “30% anual”, lo que obliga a depositar aproximadamente $13.600.000 para conseguir la misma ganancia de $340.000.

Otros bancos también ajustaron sus tasas. El BBVA Argentina, que ofrecía anteriormente una TNA del 40%, ubica su tasa actual en el “32% anual”, lo que equivale a un rendimiento mensual del 2,67% y eleva la inversión necesaria para el ejemplo a unos $12.750.000. El ranking de tasas hasta este viernes en bancos con mayor caudal de depósitos ubica a ICBC con 35,3%, Banco Nación con 35% y Banco Macro con 34%. Más abajo se encuentran Banco Credicoop (33%), Banco Ciudad y BBVA Argentina (32%), Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Galicia (31%), con Santander Argentina en el extremo inferior de ese grupo con un 29%. El BCRA publica un cuadro comparativo diario de estas tasas. (Agencia OPI Santa Cruz)